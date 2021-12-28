Трассу М11 в обход Твери начнут строить в 2022 году

28 дек. 14:16

В будущем году планируется начать строительство обхода Твери на трассе М11 "Нева", сообщил во вторник заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что 2021 год стал крайне успешным для госкомпании "Автодор", состоялось открытие ЦКАД, разгрузившей дороги столичной агломерации на 30%.

"В 2022 году начнется строительство обхода Твери на М11", - заявил Хуснуллин. До конца 2023 года платную трассу М11, соединяющую Москву и Санкт-Петербург, планируется построить окончательно.

Для обхода Твери будет построено более 60 км четырехполосной скоростной дороги.