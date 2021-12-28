Владимир Путин - главам стран СНГ: создание Содружества было, безусловно, оправданным

28 дек. 14:16

Создание Содружества независимых государств имело под собой серьезные основания, об этом заявил, выступая на открытии неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин.

"Создание СНГ было, безусловно, оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах - и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики. Должен сказать, что, в целом, сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль. Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации - все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе", - пояснил он.

"Это дает нам возможность проходить и тяжелое время пандемии. Все страны мира столкнулись с ней, и это имеет серьезные последствия в сфере экономики, в социальной сфере, но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира", - подчеркнул российский лидер.

"Мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения в будущем", - отметил глава государства.

Владимир Путин также указал, что главной темой сегодняшнего неформального саммита стала общая борьба с пандемией коронавируса, в связи с чем о достижениях российской медицины и передаче российских технологий партнерам по СНГ доложила главный санитарный врач России Анна Попова.

Она также рассказала о проблемах создания искусственных биологических угроз и вмешательства международных организаций во внутренние дела стран, призвала к совместной работе на пространстве СНГ в сфере биологической безопасности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил Попову рассказать отдельно о штамме "омикрон" и его опасности. Попова обратила внимание, что в новом штамме неожиданно большое число мутаций, отметив, что специалисты Роспотребнадзора и Минздрава России изучают "омикрон" на месте возникновения, в ЮАР.

"Штамм не вызывает в ЮАР тяжелого течения, кроме тех зараженных, кто не привит или имеет другие тяжелые заболевания. В других странах он начинает доминировать над штаммом "дельта". В РФ этого пока не происходит, мы установили жесткие кордоны. На сегодняшний день мы наблюдаем за развитием ситуации на пространстве СНГ, и мы вместе проводим исследование генетической изменчивости штамма. Мы готовы принять на свои базы коллег из других стран", - сказала она.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, задал вопрос о прогнозе развития пандемии. Попова в ответ подчеркнула, что, если сегодня не прививаться и не принимать нынешние защитные меры, завтра будет точно хуже. "Люди должны быть привиты и иммунны. Какой бы штамм ни пришел, это один и тот же вид, вакцина будет от них помогать - чуть больше или чуть меньше, но у людей будет ответ. Мы готовимся к тем мерам, которые предотвратят большое количество случаев заражения", - сообщила глава Роспотребнадзора.

Владимир Путин добавил, что вакцина "Спутник V" нейтрализует штамм "омикрон".

Напомним, в неформальном саммите СНГ принимают участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.