Азербайджан предложит внести пехлеванство и рассказы о Молле Насреддине в список ЮНЕСКО

28 дек. 14:05

Азербайджан направит в ЮНЕСКО обращение по вопросу включения нескольких образцов национального нематериального культурного наследия в соответствующий Репрезентативный список организации.

Об этом сообщил министр культуры АР Анар Керимов на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства в уходящем году.

По словам главы Минкультуры, в обращении будут упоминаться шелководство и традиционное производство шелка, перламутр в декоративном искусстве, пехлеванство, "зорхана" и традиционные виды спорта, традиция устных шуточных рассказов о Молле Насреддине, исполнительское искусство и искусство игры на балабане, а также культура чаепития.

Анар Керимов выразил надежду на то, что в следующем году эти образцы нематериального культурного наследия будут внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.