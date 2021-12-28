С 1 января Россия начнет выдворять мигрантов за незаконную трудовую деятельность

28 дек. 14:03

За незаконную трудовую деятельность в России иностранные граждане с 1 января могут быть выдворены за ее пределы, сообщили в пресс-центре МВД РФ, пишет ТАСС.

"С 1 января <...> за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до 5 тыс рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд", - отметили в пресс-центре.

Наказание ждет и работодателей. "Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тыс рублей) за каждого такого работника", - предупредили в ведомстве.

В России 31 декабря заканчиваются введенные президентом временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. МВД рекомендует иностранцам, не имеющим документов для работы в России, до нового года обратиться в органы внутренних дел.

Граждане Азербайджана, Узбекистана, Молдавии, Таджикистана и Украины имеют право обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. Мигранты из стран ЕАЭС могут заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию.