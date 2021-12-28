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Отказ от вакцинации привел к закрытию трех организаций в Дагестане

Отказ от вакцинации привел к закрытию трех организаций в Дагестане

Управление Роспотребнадзора по Дагестану приостановила деятельность трех организаций, чьи сотрудники не прошли курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было составлено 72 протокола о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. По шести материалам Роспотребнадзор вынес штрафы общей суммой 205 тыс рублей. 

Данные меры были приняты в связи с постановлением главного санитарного врача РД по проведению профилактических прививок от COVID-19, согласно которому вакцинации подлежат врачи и учителя, работники сферы услуг и социального обслуживания, государственные и муниципальные служащие.

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