Отказ от вакцинации привел к закрытию трех организаций в Дагестане

28 дек. 13:53

Управление Роспотребнадзора по Дагестану приостановила деятельность трех организаций, чьи сотрудники не прошли курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было составлено 72 протокола о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. По шести материалам Роспотребнадзор вынес штрафы общей суммой 205 тыс рублей.

Данные меры были приняты в связи с постановлением главного санитарного врача РД по проведению профилактических прививок от COVID-19, согласно которому вакцинации подлежат врачи и учителя, работники сферы услуг и социального обслуживания, государственные и муниципальные служащие.