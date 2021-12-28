Крым в 2021 году принял рекордный турпоток

28 дек. 13:40

В этом году Крым посетило рекордное количество туристов, сообщил во вторник глава региона Сергей Аксенов.

"9,5 млн человек [посетили Крым]. Такого не было. На 20% практически больше, чем в прошлом году", - отметил Аксенов.

На росте турпотока сказалось в том числе и закрытие из-за коронавируса других курортных направлений.

Он затруднился спрогнозировать, будет ли поток отдыхающих рекордным и в новогодние праздники. В Крыму продолжают действовать ограничения в отелях.

В 2022 году в регионе ожидается около 10 млн туристов, добавил крымский глава.

Отметим, что с января по октябрь Крым посетили 8,7 млн туристов, это рекордный показатель для постсоветского периода.