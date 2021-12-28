Неправильная парковка стала причиной драки и уголовного дела на Ставрополье

28 дек. 13:23

Машина, припаркованная у чужого гаража, спровоцировала конфликт в Предгорном округе. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что неизвестный гражданин нанес телесные повреждения ее мужу.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что ссора между гражданами произошла из-за того, что потерпевший перекрыл своей машиной проезд к гаражу 40-летнего мужчины. В разгар словесной перепалки владелец гаража, поддавшись эмоциям, решил применить физическую силу по отношению к оппоненту для решения возникшей проблемы и ударил его кулаком в область головы", - пояснили в полиции.

Как выяснили медики, автолюбитель получил травмы, которые были квалифицированы как причинение средней тяжести вреда здоровью.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел, где он дал признательные показания.

Открыто возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).