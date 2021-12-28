В Крыму введение QR-кодов отложили до 20 января

28 дек. 13:18

Глава Крыма Сергей Аксенов приостановил требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест до 20 января будущего года.

Соответствующие изменения внесены в указ от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым".

"Обеспечить c 20 января 2022 года допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции [в общественные места]", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что до 20 января в регионе разрешается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ресторанах и кафе, разрешена работа боулингов и аттракционов на открытом воздухе.