Шойгу рассказал о роли российских миротворцев в Карабахе

28 дек. 13:07

Российский миротворческий контингент, временно дислоцированный на азербайджанской территории, год назад в острой ситуации справился со сложными мерами по разведению сторон и теперь выполняет плановые профильные задачи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

"Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там, и дальше идут шаги по выполнению плановой работы", - цитирует его ТАСС.

Шойгу выразил мнение, что "жизнь постепенно возвращается в этот регион", и в нем наблюдается все больше "мира и спокойствия", все это, по его словам, - "огромная заслуга" людей, оказывавших медицинскую и гуманитарную помощь, а также "всех тех, кто стоит круглые сутки на постах миротворцев".

Глава Минобороны добавил, что год назад ситуация в регионе "была крайне тяжелая, крайне острая", справиться с которой удалось благодаря работе Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина, который вел переговоры буквально в круглосуточном режиме.