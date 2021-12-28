Игорную зону создадут в Крыму в ближайшие два года

28 дек. 12:53

Проект по созданию игорной зоны на курортном побережье Крыма будет воплощен в жизнь в 2022-2023 годах, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в будущем году начнутся строительные работы, а также снос недостроенного здания.

"Проектная документация уже в работе. Мы ожидаем, что в 2022-2023 годах проект будет полностью реализован", - цитирует Аксенова ТАСС.

Глава Крыма добавил, что задержки в реализации проекта произошли из-за необходимости урегулировать вопрос с землей и выкупить участок. Это удалось сделать только в уходящем году.