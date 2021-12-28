"Роскосмос" будет сотрудничать с Азербайджаном

28 дек. 12:49

В ближайшее время глава российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по приглашению Национального аэрокосмического агентства министерства оборонной промышленности Азербайджана посетит Баку, чтобы обсудить аспекты сотрудничества.

"Мы предложили для возрождающихся азербайджанских городов легкорейсовый транспорт. Мы сейчас производим очень интересные и красивые трамваи. Мы производим систему "Маглеф" - это поезда на магнитной подушке. Мы готовы Азербайджану их поставить, а также медицинское оборудование и многое другое. Поэтому я хочу сказать, что даже один "Роскосмос" может стать очень важным партнером для азербайджанской экономики", - заявил Рогозин в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Также "Роскосмос" планирует вместе с космическим агентством Азербайджана работать в области дистанционного зондирования Земли из космоса.

"Развитие сотрудничества с Азербайджаном в космической сфере может стать еще более активным. Азербайджан имеет ряд возможностей с точки зрения участия в машиностроительных корпорациях, а в космической сфере много талантливых ученых из Азербайджана. В космической промышленности России работает много азербайджанских ученых. Есть много работы, которую мы можем сделать с Азербайджаном в связи с сотрудничеством в космической сфере. Очень хочу обсудить этот вопрос с президентом страны Ильхамом Алиевым”, - рассказал Рогозин, передает АПА.