ВЦИОМ: 23% россиян рассказали о плохом материальном положении

28 дек. 12:48

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне оценивают свой материальный достаток, пишет "Интерфакс".

Почти каждый четвертый россиянин (23%) считает свой достаток ниже среднего, 59% респондентов заявили, что имеют средний достаток. О хорошем материальном положении сообщили 17% россиян.

Также россияне оценили экономическую ситуацию в стране. Большинство (61%) уверены - настоящий экономический кризис еще впереди. При этом 16% опрошенных считают, что кризис в экономике Россия переживает в настоящее время, а 14% - что кризис уже пройден.