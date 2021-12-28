Сторонник ИГИЛ готовил теракт в Москве

28 дек. 12:45

Сторонника запрещенной в России террористической организации ИГИЛ приговорили к 19 годам тюремного заключения за план взорвать военный суд в Москве и уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

"Вторым западным военным судом Умаров А. С. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденным оказался представитель одной из республик Средней Азии. Приговор вступил в силу.