За неделю в Азербайджан из России вернулись более 700 граждан АР

28 дек. 12:39

Баку обеспечил за последнюю неделю возвращение из РФ свыше 700 граждан Азербайджана через сухопутную границу, которая по-прежнему остается закрытой из-за пандемии Covid-19, такое сообщение распространила пресс-служба МИД АР.

"В результате скоординированной деятельности с местными структурами России, в соответствии с ежедневной квотой, установленной оперативным штабом при кабинете министров Азербайджанской Республики, 22-27 декабря обеспечен переход группами из России в Азербайджан через погранично-пропускной пункт "Яраг-Казмаляр - Самур" 728 человек", - сказано в нем.

В ведомстве добавили, что для этого в Дагестан отправилась рабочая группа из сотрудников МИД, МВД и МЧС Азербайджана, они зарегистрировали 766 человек, ждущих возможности вернуться на родину, предоставили им необходимую консульскую помощь.

По данным МИД АР, в общей сложности с 29 января по 27 декабря уходящего года из РФ в Азербайджан через сухопутную границу возвратились 4 217 граждан АР.