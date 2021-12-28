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Более 78 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Более 78 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России первую дозу вакцины от коронавируса получили уже свыше 78 млн человек.

"Сегодня уже более 78 миллионов получили первую дозу вакцины, и это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

Мурашко призвал сограждан не медлить с вакцинацией, не допускать, чтобы система здравоохранения была перегружена.

"На сегодняшний день мощностей (здравоохранения) достаточно, но необходимо персонализировать ситуацию на себя. Поймите, что нужно защитить вас и ваших близких, ваш круг и ваших друзей, поэтому ни в коем случае не откладывайте вакцинацию", - отметил глава Минздрава.

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