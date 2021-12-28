Азербайджанские коммандос на учениях предотвратили провокацию условных диверсантов (ФОТО, ВИДЕО)

28 дек. 12:27

Тактико-специальные учения были проведены, согласно плану боевой подготовки на уходящий год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск ВС Азербайджана. Такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны АР.

На основании разведданных, полученных по плану учений, была определена территория предполагаемой провокации диверсионной группы условного противника. Для ее предотвращения поднятые по сигналу "Тревога" коммандос вышли из пункта постоянной дислокации и направились к району оперативного предназначения.

"Были применены различные способы передислокации в суровых климатических условиях и на территориях с крутым рельефом. Коммандос, попавшие при передвижении в засаду диверсионной группы условного противника, отработали навыки принятия оперативных решений, преодоления засады и ведения разведки на территории", - пояснили в министерстве.

Главная цель учений - совершенствование тактических навыков личного состава во время ограниченного дневного и ночного видения, дальнейшее совершенствование боеспособности подразделений коммандос.

Личный состав коммандос успешно справился со всеми задачами, показав высокий профессионализм.