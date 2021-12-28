Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург

28 дек. 12:15

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участниц СНГ и встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту Лукашенко встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.