Набиуллина: согласно прогнозу, инфляция к концу 2022 года составит 4-4,5%

28 дек. 12:12

Через год инфляция в России будет вдвое ниже, чем в конце 2021 года, такую надежду выразила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Накануне глава регулятора сообщила, что годовая инфляция в России по итогам текущего года немного превысит 8%.

В 2022 году ожидается максимальный эффект от повышений ключевой ставки и снижение инфляции. "Мы рассчитываем, что если жизнь будет складываться так, как мы прогнозируем, исходя из того, какие решения мы принимаем, в следующем году инфляция будет, к концу года, 4-4,5%", - рассказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".