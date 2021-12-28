Под Астраханью процветала странная свалка химотходов

28 дек. 12:08

Активисты Народного фронта в Астраханской области в очередной раз подняли вопрос о странной свалке опасных химических отходов, процветающей в поселке Трусово Наримановского района.

Территория, огороженная забором, засыпана медицинскими отходами, которые расшвыривает за пределы огороженной территории ветер. Здесь же утилизируются и нефтепродукты – из бочек они вытекают в землю за пределы забора. Также под открытым небом расположились целые горы серы, от которых исходит специфический запах. Все это наносит огромный экологический ущерб региону и его жителям, - утверждают эксперты регионального отделения Народного фронта, передает "АиФ-Астрахань".

Свалка уже неоднократно становилась темой для обсуждения общественностью региона, интересовался ею и Роспотребнадзор, однако это не возымело нужного результата – содержащая ее компания лишь отделывалась штрафами.

На этот раз представители Народного фронта намерены настаивать на ее полной ликвидации.