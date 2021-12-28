Азербайджанскому населению пора вернуться в родной Карабах

28 дек. 13:15

На рубеже 2021-2022 годов, спустя год после завершения Карабахской войны, когда Азербайджан и Армения при посредничестве России согласовали маршрут открытия коммуникаций через Зангезурский коридор и договорились о старте процесса делимитации границы, настало время перейти к следующему важному этапу армяно-азербайджанского урегулирования – исполнению пункта 7 первого трехстороннего Заявления: "Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев".

Армянское население Карабаха, бежавшее во время Отечественной войны Азербайджана в Армению, вернулось на территорию, ограниченную зоной ответственности российских миротворцев, еще в конце прошлого года. В освобожденные силой азербайджанского оружия районы местные жители и их потомки возвращаются и будут возвращаться по мере разминирования земли и строительства уничтоженной за годы оккупации социальной и транспортной инфраструктуры. Однако еще неделю назад оставался открытым вопрос, как именно будет происходить возвращение азербайджанской общины Карабаха в Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенд, Аскеран и прилегающие села?

На протяжении 13 месяцев после войны мы слышали и из Еревана, и из зоны ответственности российских миротворцев одни лишь непримиримые реваншистские заявления о том, что азербайджанцы никогда не будут жить в Ханкенди, что сторонники оккупации Карабаха еще восстановят силы и вновь захватят земли Азербайджана, что пункт 7 первого трехстороннего Заявления нужно трактовать дискриминационно по национальному признаку: армяне возвращаются в Карабах, а азербайджанцы нет. Зона РМК накачивалась солдатами и оружием, было решено вооружить всех карабахских армян с одной целью – не дать разрушить сепаратистский проект армянских националистов, главной угрозой которому является не война, а мирная жизнь. Конфликт между Азербайджаном и Арменией навсегда ушел в прошлое, но его зачинщики в течение года пытались его реанимировать.

Для организаторов и исполнителей армяно-азербайджанского конфликта из "партии войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна действительно нет ничего страшнее, чем мирная, стабильная соседская жизнь армян и азербайджанцев в Карабахе, какой она была еще 35-40 лет назад. Они скорее согласились бы на разгром армянских оккупационных сил в карабахском котле после 9 ноября 2020 года, на гибель 20 тыс сыновей армянского народа в Ханкенди, Агдере и Ходжавенде, чем на уход в прошлое навязанной ими простым людям межнациональной вражды. Потому что поражение и смерть армян в боях с азербайджанской армией укладывается в их идеологию "вечного противостояния", причем укладывается идеально, давая фундамент для продолжения ультра-националистического нжде-балаяновского учения о невозможности цивилизованного сосуществования армян с тюркскими народами. А возвращение азербайджанцев в Карабах эту идеологию ликвидирует.

Именно этого боятся лидеры реваншистского движения в Армении и диаспоре – не того, что вернувшиеся в Карабах азербайджанцы начнут конфликтовать с армянами (этого им как раз очень хотелось бы, реваншистам в целом нужны регулярные жертвы среди армянского населения Карабаха для укрепления их антиазербайджанских позиций), а того, что армяне увидят в вернувшихся азербайджанцах нормальных, культурных, психически здоровых людей, настроенных на спокойную стабильную жизнь для себя и своих детей. До прошлой пятницы в армянском истеблишменте не было заметно каких-либо движений, которые свидетельствовали бы о намерении поддержать возвращение карабахских азербайджанцев, хотя на других направлениях действующий режим премьер-министра Никола Пашиняна максимально дистанцировался от конфликтного наследия "партии войны" и противопоставлял себя клану Кочаряна и Саргсяна. По этой причине имелись опасения, что официальный Ереван все-таки поддерживает сепаратистский проект своих политических врагов.

Однако ситуацию изменил прямой эфир Никола Пашиняна 24 января 2021 года, на котором он не только согласился говорить о самых тяжелых для Армении и диаспоры вопросах, но и дал на них самые тяжелые для реваншистов и националистов ответы. Одним из важнейших среди них был именно ответ о возвращении азербайджанцев в Карабах. В противоположность всему корпусу заявлений сепаратистов и их спонсоров, что ноги азербайджанца никогда не будет в Ханкенди, глава Республики Армения подчеркнул, что "вопрос о правах проживающих в Карабахе азербайджанцев не оспаривался и не будет оспариваться; Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась как чисто армянская единица". Развивая мысль, Никол Пашинян также обратил внимание, что идею о мононациональном Карабахе безуспешно пытались продвигать его предшественники, однако это привело к апрельским боям 2016 года и снятию вопроса о статусе региона с повестки переговоров.

"Карабах не мог быть полностью армянским. Если иметь в виду демографический состав населения, то никак нет. Из содержания переговоров было очевидно, что в Нагорно-Карабахской автономной области проживало армянское и азербайджанское население. Очевидно, что и власть в Карабахе не может быть полностью армянской", - пояснил он, вызвав ожидаемую бурю протестов в реваншистско-националистических кругах Армении и диаспоры и одновременно создав новую реальность в армяно-азербайджанском урегулировании. Никол Пашинян объявил, что официальный Ереван не станет препятствовать возвращению карабахских азербайджанцев домой, более того, их права "не будут оспариваться".

Разумеется, стоит отметить, что армянские власти никакого отношения к внутригосударственным процессам в Азербайджане де-юре не имеют, и возвращение внутренне перемещенных лиц на карабахскую родину относится исключительно к внутренним вопросам Азербайджанской Республики. Тем не менее, принципиально важно, что руководство Армении отказывается от поддержки мононационального сепаратистского проекта в Карабахе, а значит, у его создателей из "партии войны" теперь резко сократятся возможности по накачке Ханкенди оружием и антиазербайджанской пропаганде. То, что легитимно избранный глава армянского государства заявляет об уважении прав карабахских азербайджанцев, является первым шагом к формированию новой армянской политики мирного сосуществования с соседями. По крайней мере, на это можно надеяться на фоне всех последних договоренностей и согласований между Ереваном и Баку.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин, после подобной перемены в позиции Еревана встает вопрос о возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц на все земли, откуда им пришлось бежать в начале Карабахской войны. "Они должны возвращаться как в Карабах, так и в другие районы Азербайджана, и в Армению. Это взаимосвязанный процесс. Мы прекрасно помним о том, что с территории Армении было очень много беженцев, которым пришлось бросить свои дома и уехать на территорию Азербайджана и России. Полный мир будет достигнут только тогда, когда удастся восстановить историческую справедливость, разрушенную на рубеже 80-х и 90-х", - сказал он.

"В Карабах сейчас будут возвращаться азербайджанцы, а также курды и представители других национальностей, которые жили на территории региона до начала боевых действий. До настоящего времени была активной только линия Армении, откуда армянские беженцы возвращались в Карабах по Лачинскому коридору, теперь же станут больше видны активные линии Баку и Москвы, которые будут способствовать тому, чтобы на родину люди возвращались не к руинам, а в восстановленные дома. Для этого необходимо проделать еще большую работу по строительству инфраструктуры. Пока эту миссию во многом выполняют российские миротворцы, но уже есть предложение от Баку, что азербайджанские строительные компании будут работать в Ханкенди и других городах региона", - сообщил Антон Бредихин.

При этом в Армении уже разворачивается борьба против предложенного Николом Пашиняном закрытия сепаратистского проекта. "Между правительством Пашиняна и "властями" в Ханкенди нарастает конфликт из-за его заявлений. Вопрос возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц – одна из важных составляющих этого конфликта. Скорее всего, каких-то реальных действий со стороны Еревана мы тут не увидим. В любом случае, возвращением карабахских азербайджанцев будет заниматься Баку, поддерживая их, выделяя финансирование на восстановление домов, строя все необходимое, давая им рабочие места. На мой взгляд, Ереван не будет здесь помогать какими-то позитивными инициативами, при том, что Никол Пашинян уже готов освоить обещанные Евросоюзом миллиарды евро – эти деньги вряд ли дойдут до Карабаха", - прогнозирует научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ.

Добавим, что Армения безусловно должна понести материальную ответственность за весь ущерб, нанесенный Азербайджану в годы оккупации его территорий – за разрушенные города и села, истребленные и оскверненные памятники культуры и истории, за разграбленные и загрязненные природные ресурсы – поэтому Ереван все-таки заплатит за злодеяния "партии войны". При этом на нынешнем этапе армяно-азербайджанского урегулирования важно остановить поддержку этих злодеяний армянскими властями, и объявленное Николом Пашиняном закрытие сепаратистского проекта в Карабахе ("статус" которого, по его словам, был вычеркнут из переговорной повестки еще в 2016 году) является признаком перехода Армении к конструктиву по ключевым политическим вопросам.

Как и прежде, главное – чтобы за словами Пашиняна последовали конкретные действия, и Ереван действительно стал поддерживать возвращение карабахских азербайджанцев домой и не оспаривать их права на проживание в Карабахе. После открытия Зангезурского коридора и начала делимитации границы эта тема станет главной на пути к стабильному миру на Южном Кавказе.