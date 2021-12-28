Заболеваемость COVID-19 в России опустилась до уровня сентября

28 дек. 11:43

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 21,9 тыс новых случаев заболевания - минимум с 28 сентября

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 922 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 496 (6,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге - 1 802, в Москве - 1 705, в Московской области - 1 574. В Краснодарском крае новых случаев 316, в Ставропольском крае - 267, в Дагестане - 125, в Крыму - 113, в Кабардино-Балкарии - 93, в Адыгее - 81, в Ингушетии - 81, в Северной Осетии - 73, в Чечне - 73, в Карачаево-Черкесии - 64.

Суточный прирост составил 0,21%, общее число инфицированных в России достигло 10 437 152 человек.

За последние сутки выписан по выздоровлении 43 961 человек, за весь период - 9 337 447 человек.

Умерли за сутки 935 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 306 090 человек.