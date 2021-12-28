Начинающий водитель врезался в грузовик на Ставрополье

28 дек. 11:43

ДТП с участием неопытного водителя произошло на федеральной трассе "Кавказ" в Ставропольском крае, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По предварительным сведениям, накануне примерно в 15.30 на 288-м километре трассы, проходящей по территории Андроповского округа, водитель Toyota Land Cruiser-200, двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минвод, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, не смог соблюсти безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика Iveco и врезался в него.

"От удара Iveco по инерции въехал в дорожное ограждение справа, груз в коробках рассыпался на проезжую часть", - уточнили в полиции.

В результате пострадал 45-летний пассажир и владелец внедорожника - житель Курского округа. За рулем автомобиля был трезвый 19-летний студент, также житель Курского округа, который получил права чуть более года назад.

При осмотре выяснилось, что на внедорожнике была установлена летняя и зимняя резина одновременно, что противоречит техрегламенту.

По факту аварии проводится проверка.