Рамзан Кадыров открыл в Грозном улицу имени Евгения Зиничева

28 дек. 11:36

В Грозном появилась улица, названная в честь главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре на учениях при исполнении служебного долга - в торжественной церемонии ее открытия принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Знаменательно, что эту улицу мы называем именем бывшего министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в День спасателя. Улица примыкает к ГУ МЧС РФ по ЧР и пожарно-спасательной части № 1 в Ахматовском районе Грозного. Евгений Николаевич - наглядный пример настоящего спасателя, мужественного, решительного и самоотверженного патриота России", - сказал Кадыров на церемонии, передает "Это Кавказ".

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября. Ему было 55 лет. Указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание Героя России посмертно.

