Рецидивиста, обворовавшего придорожное кафе, поймали в Северной Осетии

28 дек. 11:30

В Ирафском районе успешно раскрыли кражу со взломом из придорожного кафе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В дежурную часть обратилась жительница села Чикола, которая рассказала, что с территории ее кафе было украдено оборудование и сантехника.

В результате опроса сотрудников кафе, свидетелей и установления полной картины преступления участковые установили и по горячим следам задержали ранее судимого 23-летнего сельчанина, он дал признательные показания.

"Как стало известно, злоумышленник в ночное время путем взлома проник в чужое заведение и вывез на грузовом авто представляющие интерес предметы, которые планировал использовать для личных нужд. Похищенное имущество, спрятанное ночным грабителем в подвале дома, было изъято полицейскими и возвращено владелице кафе", - пояснили в полиции.

Против задержанного открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину", ему грозит до пяти лет тюрьмы.