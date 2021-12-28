Токаев прилетел в Санкт-Петербург

28 дек. 11:25

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

"В ходе встречи лидеры стран СНГ обсудят итоги совместной проделанной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации", – написал Уали в Facebook.

Также на саммите будут рассмотрены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Стоит добавить, что вчера в Санкт-Петербург прилетел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он также примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.