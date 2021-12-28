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Токаев прилетел в Санкт-Петербург

Токаев прилетел в Санкт-Петербург

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
"В ходе встречи лидеры стран СНГ обсудят итоги совместной проделанной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации", – написал Уали в Facebook.

Также на саммите будут рассмотрены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Стоит добавить, что вчера в Санкт-Петербург прилетел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он также примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.

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