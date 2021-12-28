Саакашвили вынудил власти Грузии повременить с его выпиской в тюрьму

28 дек. 11:20

Специальная пенитенциарная службы Минюста Грузии приняла решение отложить перевод экс-президента Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму, соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В нем говорится, что накануне врачи после завершения лечения заключенного решили выписать его из военного госпиталя Гори. Однако Саакашвили не подчинился законным требованиям Специальной пенитенциарной службы во время перевода в тюрьму №12 в Рустави.

"На фоне волнения у него начались скачки давления, из-за чего Специальная пенитенциарная служба приняла решение временно отсрочить законное решение о его переводе", - цитирует заявление ТАСС.

Накануне вечером родные и близкие политика сообщили, что их не пускают к нему, по всей видимости, из-за планов вернуть его обратно в тюрьму. Позже экс-президента навестила представитель омбудсмена Анна Джаниашвили, которая рассказала, что Саакашвили на самом деле пытались перевести в тюрьму, но он оказал сопротивление и потерял сознание.