Минэнерго Казахстана озвучило планы по закупке российской электроэнергии

28 дек. 11:16

Власти Казахстана планируют в 2022 году закупать в России от 500 до 1 тыс МВт электроэнергии, - сообщил сегодня министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

"Мы уже проводим соответствующие переговоры с нашими партнерами из РФ. Что касается объемов, то они будут в среднем, наверное, варьироваться в зависимости от времени суток. Но мы полагаем, что это будет порядка 500 -1 тыс МВт", - поведал Мирзагалиев, передает ТАСС.

Цена закупаемой электроэнергии еще не определена - переговоры по этому вопросу еще проводятся, но уже ясно, что поставляться она будет силами частных компаний, - добавил министр.