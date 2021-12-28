В "вакцинные туры" съездили более 6 тыс россиян

28 дек. 11:11

В этом года за границу для того, что сделать прививку от коронавируса, съездили свыше 6 тыс россиян.

"По оценкам туроператоров, их суммарное количество более 6 тысяч человек [выезжали за границу для вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами]", - сообщает АТОР.

"Вакцинные туры" обошлись гражданам почти в 310 млн рублей. За импортной вакциной чаще всего отправлялись жители Москвы и Подмосковья. Главными направлениями такого туризма стали Сербия, Хорватия, Греция, Словения, Болгария, Армения и Германия. За границей сограждане предпочитают делать прививку однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson.