Нежелание уступать дорогу завершилось дракой со стрельбой между жителями Ингушетии и Чечни

28 дек. 10:59

Дорожный конфликт со стрельбой произошел на федеральной автодороге в Назрановском районе между жителями Ингушетии и выходцами из Чечни.

Отмечается, что водитель микроавтобуса создавал помеху другому участнику движения и отказывался уступать ему дорогу.

После остановки мужчины начали оскорблять друг друга, а позже их знакомые устроили драку. Во время конфликта житель Ингушетии выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, сообщает "Интерфакс".

Полиция прибыла к месту потасовки и задержала всех участников драки.