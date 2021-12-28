Нежелание уступать дорогу завершилось дракой со стрельбой между жителями Ингушетии и Чечни

Дорожный конфликт со стрельбой произошел на федеральной автодороге в Назрановском районе между жителями Ингушетии и выходцами из Чечни.
Отмечается, что водитель микроавтобуса создавал помеху другому участнику движения и отказывался уступать ему дорогу.
После остановки мужчины начали оскорблять друг друга, а позже их знакомые устроили драку. Во время конфликта житель Ингушетии выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, сообщает "Интерфакс".
Полиция прибыла к месту потасовки и задержала всех участников драки.