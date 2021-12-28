"Абрау-Дюрсо" будет производить и поставлять в Россию азербайджанское вино

28 дек. 10:57

Винодельческий завод в Шекинском районе Азербайджана станет собственностью группы компаний "Абрау-Дюрсо", - говорится в сообщении компании.

"Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО AzAbrau победила в приватизационном конкурсе на покупку винного завода Sheki Sharab в Шекинском районе Азербайджана мощностью 2,6 млн бутылок в год", - цитирует сообщение ТАСС.

Планируется, что инвестиции "Абрау-Дюрсо" в развитие предприятия составят более 2,3 млн евро и будет производить в Азербайджане элитные, а также десертные вина.

В Азербайджане достаточно сырья для расширения производства. Власти страны заинтересованы в выходе местного вина на международный рынок и оказывают виноделам всестороннюю поддержку, а реализация государственной программы страны по развитию виноделия предусматривает увеличение экспорта локального вина в пять раз до 2025 года, - отмечается в сообщении.

В первую очередь производимые в Шеки вина будут экспортироваться в Россию.

Напомним, завод Sheki Sharab был открыт в 2008 году, он оснащен современным европейским оборудованием.