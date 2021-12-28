Школьник из Костаная, ставший героем, получил благодарность от Токаева и новый автомобиль

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Олега Пирогу, ученика средней школы №22 в Костанае за отвагу и мужество.
Мальчик спас из горящего дома четверых детей.
"В таком юном возрасте ты совершил настоящий подвиг, смело и без раздумий пришел на помощь попавшим в беду детям, предотвратил большую трагедию", - говорится в обращении Токаева, которое герою зачитал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
Президент уверен, что поступок Олега - пример твердости духа, неравнодушия и патриотизма.
Школьник награжден медалью "За храбрость в огне" МЧС Казахстана.
Также мальчик получил в подарок автомобиль Chevrolet Nexia от группы компаний Allur. "Казахская земля всегда славилась великими Батырами, и то, что сделал этот с виду хрупкий мальчишка – самый настоящий подвиг, достойный восхищения и, несомненно, пример для всех нас!" - отметил председатель совета директоров компании Андрей Лаврентьев.