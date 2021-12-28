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Чиновник из Коктебеля обманул предпринимательницу на 115 тыс рублей

Чиновник из Коктебеля обманул предпринимательницу на 115 тыс рублей

Бывший начальник отдела администрации Коктебеля (Феодосия) стал фигурантом уголовного дела - его обвиняют в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Было установлено, что в сентябре 2018 года мужчина, работавший тогда начальником отдела, при проверке торговых объектов заподозрил нарушения, которые могли быть допущены одним из предпринимателей.

"Он пригласил женщину к себе в кабинет для беседы, в ходе которой она, представляя, в том числе, интересы другого ИП, высказала намерения о получении в 2019 году двух торговых объектов. Начальник отдела решил воспользоваться ситуацией и пояснил, что готов за определенную сумму способствовать решению вопроса, хотя заведомо не собирался этого делать", - отметили в управлении.

Согласованное денежное вознаграждение бизнес-вумэн передавала частями, но обещанного содействия в итоге так и не получила.

Это означает, что чиновник похитил у введенной им в заблуждение предпринимательницы 115 тыс рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Преступные действия были обнаружены в ходе оперативной работы сотрудниками УФСБ РФ по Крым и Севастополю.

Идет расследование.

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