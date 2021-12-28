Жителей Казахстана будут ревакцинировать "Спутником Лайт"

28 дек. 10:45

Казахстан ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации от коронавирусной инфекции, - рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова.

"Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками. По "Спутник Лайт" предварительно переговоры проведены", - сообщила глава комитета, передает Zakon.kz.

Уже в 1 квартале наступающего 2022 года в страну будет поставлено порядка 1 млн доз, 150 тыс из них будут получены в начале января 2022 года, - отметила Есмагамбетова, подтвердив договоренность о поставке.