Турпоток в Сочи в 2021 году превысил допандемийные показатели

28 дек. 10:40

По итогам 2021 года Сочи примет порядка 6,9 млн туристов, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

В этом году турпоток будет на 23,5% больше, чем в прошлом, а также на 4,6% больше, чем в допандемийном 2019-м году.

"Сегодня в мировом масштабе одним из важнейших и динамично развивающихся видов отдыха является оздоровительный туризм. Мы уделяем этому самое серьезное внимание, развиваем сферы лечебного туризма на базе гостиниц и отелей. Все более популярными становятся активные и экологические виды туризма", - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Как подчеркнул градоначальник, приоритетом остаются вопросы безопасности, санитарный порядок и качество обслуживания гостей.