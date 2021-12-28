Розыгрыш стал причиной гибели мужчины в Алматинской области

28 дек. 10:40

В Алматинской области мужчину избили до смерти за неудачную шутку, сообщает пресс-служба полиции региона.

Как заявили в ведомстве, к ним обратились работники Карасайской больницы и заявили, что в реанимации скончался 36-летний гражданин.

Полиция задержала двух подозреваемых в его избиении. Ими оказались выходцы из Карагандинской области, работавшие в регионе на автомойке. Оба ранее были судимы за совершение различного рода преступлений.

По словам задержанных, в момент распития алкоголя их по телефону позвал в гости пьяный земляк, пообещав расплатиться за такси. Однако в момент приезда он заявил, что пошутил, и отказался рассчитываться.

"На этой почве возник конфликт, в ходе которого они вдвоем избили земляка и скрылись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемые находятся под стражей.