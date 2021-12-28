Рябков подтвердил предварительную дату переговоров с США по безопасности

28 дек. 10:36

Москва подтверждает, что переговоры с Вашингтоном по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, с НАТО - 12 января, однако окончательно эти даты еще не согласованы, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее агентства Франс Пресс и Рейтер передали, сославшись на представителя Белого дома, что российско-американские переговоры пройдут 10 января, а консультации Россия-НАТО - 12 января.

"Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет", - приводит слова российского дипломата РИА Новости.

Комментируя возможные переговоры с НАТО по гарантиям безопасности 12 января, замминистра отметил, что эта дата также прорабатывается.

Рябков заявил об отсутствии "окончательной, полной договоренности по всем аспектам", но обратил внимание на то, что "альтернативные даты тоже не рассматриваются".