Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса с учетом омикрона и новых лекарств

28 дек. 10:27

Минздрав России выпустил 14-ую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

"Теперь в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информация о новом варианте коронавируса – "омикрон", а также актуализирована информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности"", - информирует пресс-служба министерства.

Кроме того, в новую версию рекомендаций включена информация о новых препаратах - молнупиравир, "МИР 19" и нирматрелвир+ритонавир. Актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир, теперь его можно применяться также в виде внутривенных инфузий.

Подробно описаны препараты, используемые для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания - препараты противовирусных моноклональных антител.