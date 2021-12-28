Новый год придет на Кубань с дождями, а не со снегом?

28 дек. 10:25

На Кубани продолжатся дожди, которые в скором времени могут привести к подтоплениям, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, днем будет преобладать переменная облачность, скорость северо-восточного ветра составит 4-9 м/с, а температура воздуха - 9-11 со знаком плюс, - передает портал Юга.ру.

Осадки ожидаются и по всему краю – в отдельных районах гололед и туман, порывы ветра могут достигать 15-18 м/с, в горах - до 20 м/с. Температура воздуха днем 6-11 тепла, и лишь в северной половине края местами до -1, а в горах ночью -3…-8 градусов.

На Черноморском побережье ветрено, облачно с прояснениями и тоже дождливо, а температура воздуха днем 10-15 тепла.