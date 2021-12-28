В Британии обвинили "идиотов из Вашингтона" в эскалации конфликта на Украине

28 дек. 10:21

Обозреватели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об угрозе повторения Карибского кризиса.

Так, читатель под ником BowDownAndKissDeRing заявил, что вся вина за происходящее лежит на "идиотах из Вашингтона", а президент РФ Владимир Путин ни в чем не виноват. "Россия не хочет нападать на Украину, однако США хотят, чтобы она сделала именно это", – добавил он.

По мнению пользователя swissinlondon, Путин берет пример с американцев. "Они были готовы начать войну, лишь бы только отогнать СССР подальше от Кубы, и я сомневаюсь, что они позволили бы России разместить ракеты в Венесуэле или любой другой приграничной стране", – отметил комментатор.

Другие обозреватели забеспокоились о безопасности своих государств.

"Мы ведь даже свои границы защитить не можем", – написал The_Diggler.

Однако некоторые пользователи с иронией прокомментировали слова Рябкова. К примеру, читатель JD33 считает, что у президента США Джо Байдена "все под контролем. "Да Байден уже сдался", – ответил ему читатель Bring back 45.

Напомним, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал действия Вашингтона и их союзников по НАТО как подготовку к повторению "Карибского кризиса", но уже на новой военно-технической базе.