Россияне бросились скупать тарталетки к Новому году

28 дек. 10:17

По данным Wildberries, в декабре число заказов тарталеток выросло на 16360% в годовом измерении.

В целом, с 20 по 26 декабря на Wildberries на 176% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число заказов продуктов питания в России.

Помимо аномального спроса на тарталетки, фиксируется взрывной интерес к икре - плюс 2956%, майонезов - 624%, приправ и специй - 519%, консервов - 490%, маринадов - 380%.

Также россияне активно заказывают наборы для приготовления глинтвейна - спрос вырос на 449%, подарочные наборы продуктов - спрос вырос на 258%, пироги и пирожные - на 682%, растворимый кофе - на 244%, чай - на 115%, фигурный шоколад - на 205%.