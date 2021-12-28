Заболеваемость коронавирусом в Грузии увеличилась в 2,5 раза за сутки

28 дек. 10:01

За минувшие сутки в Грузии выявили 2 676 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 986 новых случаях.

Общее число инфицированных в стране, по данным официального сайта StopCov, достигло 928 030 человек.

За последние 24 часа выздоровели 2 966 пациентов, с начала пандемии - 888 022. Умерли за сутки 63 человека, за все время - 13 646.

За сутки сделано 42 772 теста, доля инфицированных составила 6,26%.

В карантине находятся 42 человека, в стационарах наблюдается 4 951, в ковид-гостиницах остаются 857.

Ранее в Грузии предупредили, что новая волна пандемии может случиться в ближайшие две недели - сказываются новогодние праздники и распространение омикрон-штамма.