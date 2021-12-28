В Краснодаре восстановили теплоснабжение Карасунского округа

28 дек. 9:58

Коммунальные службы Краснодара завершили ремонтные работы на магистральном теплопроводе в Комсомольском микрорайоне Краснодара, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По информации на 06:00 мск ремонтно-восстановительные работы на магистральном теплопроводе завершены, теплоноситель подается в систему теплоснабжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне вечером из-за утечки на теплопроводе без тепла остались часть жителей в Карасунском округе Краснодара – в зону отключения попали 223 многоквартирных дома, в которых живет 42 тыс человек, в том числе 13 тыс детей, а также 32 социально значимых объекта.