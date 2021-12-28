Ереван назвал стоимость восстановления железной дороги с выходом на Баку

28 дек. 9:51

В министерстве территориального управления и инфраструктур Армении заявили, что стоимость восстановления железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз на территории республики составит порядка $226 млн.

Отмечается, что строительные работы в Мегри могут обойтись в $221 млн, длина железнодорожного участка составит около 45 км. Также порядка $5 млн будет выделено на восстановление транспортного отрезка в Ерасхе (около одного км).

"Расчеты сделаны с учетом прежней инфраструктуры (станции и т. д.)", - сказали в ведомстве порталу Sputnik Армения.

В министерстве добавили, что о строительстве дополнительной инфраструктуры и точной стоимости ее возведения в случае составления технико-экономического обоснования проекта.