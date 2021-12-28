МИД РФ: "Северный поток-2" уже построен, в санкциях США нет смысла

28 дек. 9:46

В санкциях США против "Северного потока-2" нет смысла, газопровод уже построен, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

"Если честно, не видим смысла в санкционной политике Вашингтона в условиях, когда газопровод "Северный поток-2" уже построен", - отметил представитель ведомства.

Биричевский добавил, что для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества России с Европой в сфере энергетики необходимо диверсифицировать маршруты газоснабжения.

"Что касается "СП-2", то с уверенностью можно сказать, что ввод в эксплуатацию нового газопровода обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути с наименьшими экологическими издержками", - сообщил дипломат.

Дополнительная диверсификация газоэкспортных маршрутов укрепит энергобезопасность России и стран-потребителей российского газа, указал он. "Таким образом, действия или намерения Вашингтона в отношении "Северного потока-2", очевидно, противоречат интересам большинства европейских стран", - подчеркнул Биричевский.

В Москве надеются, что "Северный поток-2" пройдет процедуры, необходимые для введения в эксплуатацию в ближайшее время.

"Исходим из того, что сертификация газопровода, ввод его в эксплуатацию и дальнейшее использование будут осуществляться на основании действующих в ЕС правовых норм. Политизация этого вопроса и его искусственная увязка с другими сюжетами создают дополнительные риски естественному развитию экономического сотрудничества", - уверен дипломат.