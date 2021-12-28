Россия начинает экспорт "Калашниковых" под патроны НАТО

28 дек. 10:00

У России уже есть первые экспортные договора на поставки нового автомата Калашникова АК-19 под патрон НАТО, - сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

"К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19", - рассказала она, передает РИА Новости.

АК-19 впервые был представлен за рубежом на выставке IDEX-2021, которая прошла в феврале в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, новый автомат создан на основе АК-12, но под патрон НАТО 5,56 на 45 мм. Он оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Автомат надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.