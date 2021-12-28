"Омикрон" отменил все рейсы из Нур-Султана в Лондон

28 дек. 9:23

Авиакомпания Air Astana сообщила об отмене рейсов из Нур-Султана в Лондон до марта.

"В связи с правительственными ограничениями мы вынуждены отменить рейсы в Лондон с 29 января по 5 марта. Пассажиры могут получить полный возврат по месту приобретения либо перебронировать билет", - сказано в их Telegram-канале.

Великобритания столкнулась с очередным всплеском COVID-19. В Королевстве уже несколько дней растет число зараженных. По данным Минздрава, количество заболевших омикрон-штаммом достигло 110 тыс человек и может превысить миллион.