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"Омикрон" отменил все рейсы из Нур-Султана в Лондон

&quot;Омикрон&quot; отменил все рейсы из Нур-Султана в Лондон

Авиакомпания Air Astana сообщила об отмене рейсов из Нур-Султана в Лондон до марта.

"В связи с правительственными ограничениями мы вынуждены отменить рейсы в Лондон с 29 января по 5 марта. Пассажиры могут получить полный возврат по месту приобретения либо перебронировать билет", - сказано в их Telegram-канале.

Великобритания столкнулась с очередным всплеском COVID-19. В Королевстве уже несколько дней растет число зараженных. По данным Минздрава, количество заболевших омикрон-штаммом достигло 110 тыс человек и может превысить миллион.

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