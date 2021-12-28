Новый штамм коронавируса в Казахстане может вылиться в новые ограничения

28 дек. 9:18

С 5 января нового 2022 года в Казахстане планируют ввести дополнительные профилактические меры для нераспространения нового штамма коронавируса "омикрон", - сообщил сегодня на заседании правительства и.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев.

"На 30 ноября омикрон-штамм КВИ был выявлен в 16 странах, а на сегодняшний день - в 110 странах мира. "Омикрон" имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения", - рассказал и.о.министра, передает Zakon.kz.

Жандос Буркитбаев сообщил, что одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию, являются высокие темпы распространения нового штамма, и согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость им распространится по всему миру в течение нескольких месяцев.

"Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети; спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры, караоке, бассейны, сауны, бани, банки, отделения АО "Казпочта", ЦОНы только лицам, имеющим зеленый статус по приложению Ashyq. Данную норму предлагаем ввести с 5 января 2022 года", - добавил глава Минздрава Казахстана.