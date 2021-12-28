В Сочи елки после Нового года можно будет сдать на переработку

28 дек. 8:57

В Сочи после новогодних каникул состоится экологическая акция "Елку в переработку".

"После новогодних и рождественских праздников горожане могут принести натуральные новогодние елки, освобожденные от мишуры и украшений, в эколого-биологический центр", – сообщил директор городского департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Александр Кильганкин, пишут "Кубанские новости".

Елки переработают в щепу, которая пойдет на утепление вольеров животных, также новогодние елки получат новую жизнь в качестве ландшафтного дизайна.

Сдать ель можно будет с 10 по 23 января по адресу улица Альпийская, дом 5.