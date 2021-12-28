Летчики штурмовой авиации ЮВО отработали нанесение ракетно-бомбового удара

28 дек. 8:43

Минувшей ночью летчики авиагруппы Южного военного округа (ЮВО) на Ставрополье на штурмовиках Су-25СМ3 и Су-25СМ нанесли ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам условного противника на авиационном полигоне в ходе специальных занятий по летной подготовке, - сообщает пресс-служба ЮВО.

"Всего было совершено около 70 плановых вылетов, в ходе которых осуществлено более 350 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям. Кроме того, летчики отработали навыки пилотирования на высоте до 4 тыс м и скоростях от 300 до 800 км/ч, в частности, элементы воздушного боя, а также произвели взлет и посадку на освещенную полосу в ночное время", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В учебно-тренировочных полетах, совершаемых в дневное и ночное время суток, было задействовано более 200 человек, в том числе более 20 летчиков, - добавили в пресс-службе ЮВО.