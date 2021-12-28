Узбекистан заработал $2,5 млрд на продаже меди

28 дек. 8:28

В этом году доходы медной промышленности в Узбекистане составили $2,5 млрд, - рассказала на брифинге глава информационной службы Алмалыкского горно-металлургического комбината Умида Каршибаева.

За последние пять лет производство меди комбинатом выросло с 109,9 тыс т до 148,5 тыс т.

Реализация проекта "Освоение месторождения Ёшлик-1" позволит заводу к 2029 году производить 400 тыс т катодной меди, что увеличит доходы до $7-8 млрд.

В настоящее время Узбекистан экспортирует около 60-70% производимой меди в качестве сырья.